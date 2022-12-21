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НовостиОбщество21 декабря 2022 14:39

В Заводском районе Орла появится модернизированный кадровый центр

Его открытие состоится 26 декабря
Нина СОКОЛОВА
Фото: региональное Управление труда и занятости

Фото: региональное Управление труда и занятости

В Заводском районе Орла появится модернизированный кадровый центр. Его открытие состоится 26 декабря.

Центр занятости населения Заводского района был преобразован в рамках нацпроекта «Демография». По информации регионального Управления труда и занятости, там произвели капитальный ремонт внутренних помещений, автоматизировали рабочие места, установили систему аудиовизуализированного контроля, кондиционеры и рециркуляторы. Для комфорта посетителей в модернизированном центре оборудовали зону для приема с удобной мебелью. Кроме того, помещения снабдили терминалом электронной очереди. Сам центр оформили в брендовом стиле.

Обновленный центр занятости откроется уже 26 декабря. В областной столице он станет первым. В прошлом году модернизировали центр занятости в Мценском районе.

Помимо того, в 13 кадровых центрах региона также внедрили электронную очередь, частично обновили техническое обеспечение и программное оборудование.