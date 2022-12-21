В Орловской области выросли объемы производства мяса. Увеличилось количество мяса птицы и свинины.

О состоянии животноводства в сельхозорганизациях региона рассказал Орелстат. Так, по состоянию на 1 декабря этого года стадо крупного рогатого скота насчитывало 122,3 тысяч голов. За 11 месяцев 2022 года в области произвели более 241,2 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе, 102,6 тысячи тонн молока и 17,1 миллионов штук яиц.

По сравнению с прошлым годом в Орловской области на 42,1 % увеличилось производство свинины, а мяса птицы – на 6,8%. На 28,9 % снизились объемы производства мяса крупного рогатого скота и на 23,7 % - коз и овец.

Также в семи районах увеличилась продуктивность коров. В среднем от одной коровы животноводы надоили почти шесть тысяч килограммов молока. Самый высокий надой был зафиксирован в Верховском районе.