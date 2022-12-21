Фото: пресс-служба администрации Орла

Четвероклассник из Орла спас провалившегося в погреб ровесника. Сегодня юный герой встретился с мэром города Юрием Парахиным.

Историю четвероклассника школы №50 Дениса Кашу рассказала пресс-служба городской администрации. Юный орловец гулял у себя во дворе, когда услышал крики о помощи. Оказалось, что его ровесник провалился в погреб заброшенного сарая. Денис не растерялся и стал забрасывать в погреб доски, деревянные ящики, чтобы мальчик смог встать чуть повыше. В итоге провалившийся в погреб школьник сумел дотянуться до своего спасителя, тот подтащил его и вытянул наверх.

- Денис даже не узнал имени мальчика – он оставил после себя только благодарность и дружеское благодарное объятие. Своё спасибо за то, что не бросил в беде, сегодня выражает ему весь Орёл. Он настоящий пример для молодого поколения, а его мама – великая женщина, которая вырастила настоящего мужчину!, - отметили в пресс-службе городской администрации.