В Орловскую область с февраля прибыло более пяти тысяч беженцев из Донбасса и Украины

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловскую область прибыло более пяти тысяч беженцев из Донбасса и Украины. Из них почти полторы тысячи человек - дети.

Такая информация была озвучена 21 декабря в ходе учебно-методического сбора в областной администрации. Всего на территорию Орловской области с 19 февраля прибыл 5 491 человек из Донбасса и Украины, из них 1 456 детей.

В настоящее время в регионе размещено 2 240 человек, из них 605 детей. В 36 пунктах временного размещения находится 1 037 человек, в том числе 285 детей.

Также в рамках оказания гуманитарной помощи территориям, на которых проводится специальная военная операция, в ЛНР, ДНР и отдельные районы Украины из Орловской области было отправлено более 74 тонн гуманитарных грузов.