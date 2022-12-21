В трех районах Орловской области в 2023 году благоустроят общественные пространства. Об этом сообщает региональный департамент сельского хозяйства.

По итогу конкурсного отбора проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях на 2023 год победу одержали Ливенский, Мценский и Малоархангельский районы Орловской области.

В следующем году в этих муниципальных образованиях благоустроят следующие общественные пространства:

- зона отдыха в селе Никольское (Ливенский район);

- дворовая территория многоквартирного дома в поселке Цветочный (Мценский район);

- детская площадка в поселке Рогатый (Малоархангельский район).