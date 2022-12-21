Орловцам предложили найти партизанского Деда Мороза

22 декабря в Военно-историческом музее Орла пройдет «Партизанская елка». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие начнется в 13.30. В рамках запланированной программы

орловская молодежь сможет "прикоснуться" к жизни партизан.

Для гостей музея подготовили полосу препятствий, увлекательные конкурсы, связанные с бытом и жизнью партизанских отрядов, и квест. После специальной подготовки участники квеста вместе со связной Бабой Ягой отправятся на поиски партизанского Деда Мороза. Для этого гостям музея предстоит преодолеть множество препятствий, выполнить трудные, но интересные задания.

Напомним, что в 2023 году будет отмечаться 80-летие Курской битвы и Партизанского парада, проходившего в Орле в сентябре 1943 года.