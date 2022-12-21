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С начала года с орловцев собрали почти 39 миллиардов рублей налогов. За аналогичный период 2021 года жители Орловщины заплатили 35,7 миллиарда рублей.

Такую информацию приводит пресс-служба УФНС России по Орловской области. По сравнению с прошлым годом объем платежей увеличился на 8,1%, или на 2,9 миллиарда рублей.

В федеральный бюджет с начала года поступило 12,7 миллиарда рублей, а в территориальный - 26 миллиардов рублей. Помимо этого, в регионе собрали больше 18,8 миллиардов рублей взносов на обязательное социальное страхование.