Фото: сообщество "ProSport57" в ВК

В Орле прошли межрегиональные соревнования по легкой атлетике. В них поучаствовали почти 600 спортсменов из семи регионов России.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Двухдневные соревнования проходили в Легкоатлетическом манеже Училища олимпийского резерва. По итогу состязаний были определены победители в беге на различные дистанции, а также в прыжках в длину, высоту и в тройном прыжке.

Орловцы завоевали 11 золотых медалей. Их взяли следующие легкоатлеты:

- Полина Митюшина (бег 200м); - Анастасия Гришина (бег 400м); - Виктория Смолякова (тройной прыжок); - Ксения Юдина (бег 1500м); - Наталья Катаева (бег 1500м); - Алина Бадаева (прыжок в высоту); - Савелий Егоров (бег 200м); - Руслан Ветров (прыжок в высоту); - Матвей Мирошкин (тройной прыжок); - Максим Никиточкин (бег 60м, бег 200м); - Егор Яцунский (бег 60м, прыжок в длину, тройной прыжок).