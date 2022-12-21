Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловские спасатели и огнеборцы получили новую технику. Церемония вручения ключей и сертификатов прошла в преддверии Дня спасателя РФ.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, автопарк МЧС России по Орловской области пополнился пожарными автоцистернами повышенной проходимости, экскаватором, автобусом для перевозки сотрудников и автомобилем материально-технического обеспечения. Все машины освятил благочинный города Орла протоиереей Василий.

Поступление современной техники позволит сократить время реагирования на вызовы, а также качественно и своевременно выполнять поставленные задачи.

В торжественной церемонии вручения ключей и сертификатов от новой пожарной и инженерной техники поучаствовал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил, что одной из актуальных задач на 2023 год остается обеспечение готовности сил и средств к противодействию современным угрозам, обеспечение защиты населения и территории региона.

- Новая техника - это надежный помощник в выполнении поставленных важнейших задач. Сегодня мы передаем ее в руки настоящих профессионалов, посвятивших свою жизнь благородному и ответственному делу – спасению людей, ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Жители региона могут всегда рассчитывать на вас, на вашу выучку, оперативность, мужество и самоотверженность, - отметил Андрей Клычков.