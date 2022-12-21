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С начала года орловцам выплатили почти 250 миллионов рублей по мерам социальной поддержки. Средства получили более 24 тысяч родителей.

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области. Так, с начала текущего года Пенсионный фонд перечислил орловским семьям с детьми 247, 3 миллионов рублей по мерам соцподдержки. Пособия отправили на счета 24 771 родителя. Ранее эти выплаты предоставлялись органами социальной защиты.

Переданные в Пенсионный фонд пособия были назначены беременным женщинам, неработающим мамам с детьми в возрасте до полутора лет, детям призывников и другим жителям региона. Кроме того, родители могут все также получить ежемесячные и единовременные выплаты по беременности и родам, рождению и усыновлению малыша.

В этом году орловские родители и опекуны получили пособия на сумму 22,1 миллиона рублей. При рождении и усыновлении ребенка семьям выплатили 1,8 миллион рублей.