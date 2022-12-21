Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле из-за горящего вентилятора эвакуировали жильцов многоэтажки. Пожар произошел в квартире многоквартирного дома на улице 4-й Курской.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, на момент прибытия пожарных из окон квартиры на седьмом этаже шел густой дым. В задымленной квартире никого не было, поэтому огнеборцы проникли внутрь с помощью пожарной автолестницы.

Оказалось, что в одной из комнат из-за короткого замыкания загорелся вентилятор. Пожарные его потушили. Площадь горения составила один квадратный метр.

Из-за плотного задымления потребовалась эвакуация шести жильцов подъезда. Причина пожара устанавливается.