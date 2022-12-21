Орловская «Школа фермера» выпустила третий поток квалифицированных аграриев

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За два последних года обучение основам агробизнеса прошли 80 слушателей.

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам состоялась в Орловском государственном университете имени Н. В. Парахина. До этого два с половиной месяца они изучали основы птицеводства и овощеводства в защищенном грунте, экономики, бухгалтерии, маркетинга, агротуризма.

Знаниями с участниками делились как преподаватели вуза, так и приглашенные эксперты, среди которых лекторы Тимирязевской академии (РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева), специалисты регионального Департамента сельского хозяйства, представители Торгово-промышленной палаты и Россельхозбанка.

Практический опыт слушатели проекта получили в региональных птицеводческих хозяйствах «Продмит», «Свеженка» и «Злынский страус», а также в овощеводческих комплексах «ЭкоПродукт» и «Кумир».

«Студенты ответственно подошли к своим работам, разработали 15 качественных проектов по созданию птицеферм и еще 15 – по созданию тепличных хозяйств. В планах – фермы по выращиванию перепелов, гусей, цесарок и даже страусов, создание инкубаториев, а также тепличных комплексов для круглогодичного выращивания огурцов, помидоров, зелени, редиса, болгарского перца и клубники, – рассказал ректор Орловского ГАУ Владимир Масалов. – Надеемся, что подготовили в «Школе фермера» крепких специалистов-хозяйственников, которые будут вести успешную деятельность».

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Заместитель директора регионального филиала Россельхозбанка Юрий Есипов отметил практическую направленность проекта: «Цель программы выполнена – все студенты Школы создали рабочие бизнес-планы, открыв для себя хорошие перспективы для движения вперед. Когда проекты воплотятся в жизнь, регион получит новых предпринимателей и новые рабочие места в сельской местности».

Департамент сельского хозяйства оказал всестороннюю помощь образовательному процессу. «Нам важно, чтобы наряду с крупным бизнесом поступательно развивались малые формы хозяйствования, – сказал руководитель Департамента Александр Шалимов. – «Школа фермера» сближает аграриев, формирует круг единомышленников, готовых прийти на помощь друг другу. Это создает хорошие предпосылки к развитию сельскохозяйственной кооперации. Хочется пожелать проекту продолжения, а всем слушателям – реализации намеченных целей».

«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.