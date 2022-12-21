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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 7:42

В Орле на Ломоносова иномарка сбила молодую девушку

Она перебегала дорогу в неположенном месте
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД по Орловской области

В Орле на Ломоносова иномарка сбила молодую девушку. Она перебегала дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, днем 20 декабря 55-летний водитель автомобиля "БМВ 116" ехал по улице Ломоносова в направлении улицы Октябрьская, и в районе дома №8 сбил 23-летнюю девушку, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.