В Орловской области снизился уровень безработицы. Он стал на 0,3 % меньше.

По статистике, с января по декабрь 2022 года напряженность на рынке труда в регионе упала до 0, 5 %. В течение этого года пособия по безработице получали более 6, 3 тысяч жителей области. Благодаря службе занятости, работу смогли найти 6,1 тысяч орловцев.

По информации регионального правительства, в настоящее время на учете в органах службы занятости состоит 1,9 тысяча человек. Свыше тысячи жителей региона получают максимальное пособие по безработице, а минимальное выплачивают 200 человекам. Суммы пособия варьируются от одной и до 12 тысяч рублей.

Помимо того, в 2023 году размеры пособия по безработице оставят без изменения.