Фото: ЛО МВД России на станции Орел

В Орле задержали 24-летнего молодого человека с пакетиком «синтетики». У него изъяли почти полграмма запрещенного вещества.

Безработного уроженца одного из соседних государств полицейские задержали на пешеходном переходе через железнодорожные пути между станциями Цон и Кромская. Молодого человека, который был подшофе, доставили в дежурную часть.

- При проведении личного досмотра у него обнаружили и изъяли прозрачный пакетик с кристаллическим веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании содержимое свертка является наркотическим средством – N-метилэфедроном массой 0,23 грамма, - сообщили «Комсомолке» в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

Задержанный рассказал, что наркотик он приобрел бесконтактно через тайник-закладку и собирался употребить. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в значительном размере.