Фото: Нина Соколова

Житель Орла, продавший чужой телефон, попал под уголовное дело. Гаджет стоил 14 тысяч рублей.

В отдел полиции Северного района обратился местный житель, у которого пропал сотовый телефон стоимостью 14 тысяч рублей. Накануне мужчина отдыхал в компании знакомых.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. Так они выяснили, что чужой гаджет стащил 31-летний орловец, который также проводил время в той самой компании. Он воспользовался моментом, когда владелец телефона ушел в другую комнату. Похищенный мобильник он успел продать. Позже его разыскали сотрудники уголовного розыска.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, по данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Следствие продолжается. Похититель телефона получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.