Орловец при сносе дома нашел старинную икону святителя Николая Чудотворца

Фото: священник Александр Мележеев

Орловец нашел старинную икону святителя Николая Чудотворца при сносе дома. Она была замурована в стене.

О находке рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии. Святыню, многие годы считавшуюся пропавшей, обнаружил житель Мценска Юрий Новиков. Ранее икона находилась в Никольском соборе Мценска, который разрушили еще в 40-е годы 20 века. Чтобы спасти святыню от поругания богоборцев, прежние хозяева снесенного дома спрятали ее в стене. Спустя время хозяева дома умерли, а их родные забыли о спрятанной иконе святителя Николая.

Амчанин Юрий Новиков решил, что икона после реставрации обязательно должна вернуться в храм, и пожертвовал ее Троицкому храму Мценска. Возвращение образа Николая Чудотворца орловец приурочил ко дню памяти святого, который отмечается 19 декабря.