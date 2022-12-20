За три года в школы Орловской области устроились более 50 земских учителей. Лидером по количеству учителей стал Ливенский район.

Про реализацию проекта «Земский учитель» в регионе рассказал руководитель Департамента образования Алексей Карлов на заседании областного правительства. Так, с 2020 года в сельские школы Орловщины трудоустроили 51 земского учителя. Девять из них пришли работать в образовательные учреждения Ливенского района. В этом году там начали трудиться учителя химии, биологии, русского языка и литературы, иностранного языка, истории.

За три года в программе «Земский учитель» поучаствовали 20 муниципальных образований. Например, в школы Болховского района и Орловского муниципального округа за это время устроились 14 учителей. На реализацию данной программы в этом году из федерального бюджета выделили 16 миллионов рублей.

В среднем земские учителя получают чуть больше 64 тысяч рублей в месяц. Их учебная нагрузка составляет 25 часов в неделю. Помимо того, каждый победитель программы «Земский учитель» получил миллион рублей.