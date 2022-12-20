Главным врачом орловской больницы имени Семашко стал Павел Сергеев

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

20 декабря на должность главного врача орловской больницы имени Семашко назначен Павел Сергеев. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.

Сегодня нового руководителя представили коллективу больницы. На мероприятии присутствовал исполняющий обязанности главы регионального депздрава Игорь Петчин.

- Ближайшая задача, которая сейчас стоит перед клиникой, - активно включиться в новый порядок маршрутизации пациентов. Мы делаем на вас ставку в оказании медицинской помощи жителям не только города Орла, но и области. Больница Семашко должна по многим показателям должна сравняться с Областной клинической больницей, - сообщил Петчин.

Напомним, Павел Сергеев с мая 2019 года возглавлял Поликлинику № 2. На месте главврача орловской больницы имени Семашко он сменил Игоря Дробязгина, который уволился 16 декабря.