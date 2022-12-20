В Орле десять беженцев из Донбасса получили российские паспорта

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Орловской области

В Орле беженцы из Донбасса получили российские паспорта. Мероприятие состоялось в Управлении по вопросам миграции регионального УМВД.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, свой главный документ получили десять граждан, прибывших в регион из Донецкой Народной Республики. Сейчас все они проживают в пункте временного размещения в Троснянском районе.

Уточняется, что в паспорта новых полноправных россиян проставлены штампы об имеющейся регистрации на территории ДНР.

- Граждане, зарегистрированные по месту жительства в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях и ранее получившие российские паспорта без отметок о регистрации на территории указанных субъектов, вправе обратиться в подразделения по вопросам миграции для проставления штампов о регистрации при предъявлении соответствующих подтверждающих документов, - отметили в ведомстве.