Вопросы жителей региона, связанные с медициной и обязательным медицинским страхованием

Может ли вернувшийся с СВО гражданин получить полис ОМС, чтобы посетить врача в поликлинике?

- На время пребывания на СВО действие полиса ОМС могло быть приостановлено, поэтому гражданину необходимо позвонить на горячую линию Фонда ОМС по номеру 8-800-200-77-45 для уточнения действительности полиса. Если документ действует, то препятствий к получению медицинской помощи нет. Если погашен, то необходимо обратиться в любую страховую медицинскую организацию, работающую в сфере ОМС Орловской области, для получения нового полиса. Если же после возвращения гражданин продолжает проходить военную службу по контракту или службу в иных силовых ведомствах, приравненных к военнослужащим по организации оказания медицинской помощи, то в этом случае медицинское обслуживание таких граждан осуществляется за счет средств соответствующих ведомств.

Зачем каждый раз заполнять бланки с согласием на обработку персональных данных в медучреждениях?

- Медицинские организации являются операторами персональных данных своих пациентов, поскольку участвуют в сборе, хранении и обновлении такой информации. Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» обязует медицинские организации предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на их обработку.

При оказании амбулаторной медицинской помощи пациент подписывает согласие на обработку персональных данных при первом обращении в поликлинику на весь срок выбора медицинской организации и участкового врача. Документ хранится в регистратуре в медицинской карте пациента.

При получении специализированной медицинской помощи в стационарных условиях пациент дает согласие на обработку персональных данных при каждой госпитализации, поскольку после выписки пациента стационарные медицинские карты сдаются в архив медицинской организации. Также в соответствии с ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при обращении за медицинской помощью пациент или его законный представитель должен дать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.

В Орле трудно попасть на прием к врачам-специалистам (в поликлиниках их нет), как поступить, чтобы не нести деньги в частную клинику?

- В этом случае лечащий врач или участковый врач-терапевт должен выписать направление по форме 057/у, в котором будет указано наименование медицинской организации, в которой, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и маршрутизацией, будет оказана помощь по нужному профилю бесплатно по полису ОМС.

Врач в больнице не сообщает диагноз. Как спросить, чтобы это было не во вред лечению?

- Согласно 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», каждый гражданин имеет право получить в доступной для него форме информацию о состоянии своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, диагнозе и о прогнозе развития заболевания. Эта информация предоставляется пациенту лечащим врачом или другими медработниками, участвующими в обследовании и лечении. Порядок ознакомления утвержден приказом Минздрава России от 29.06.2016 № 425н.

Пациенты, проходящие лечение в стационаре, могут ознакомиться с документацией непосредственно в структурном подразделении, в котором пребывают.

В поликлинике пациент может ознакомиться с записями, сделанными медработником, во время приема. Если лечащий врач отказывается предоставлять информацию о состоянии здоровья и диагнозе, можно обратиться в устной форме к заведующему отделением.