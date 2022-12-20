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НовостиОбщество20 декабря 2022 11:01

В центре Орла ограничат движение в новогоднюю ночь

Публикуем изменения схемы движения
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле ограничат движение транспорта в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 17.00 31 декабря 2022 года до 3.00 1 января 2023 года будет запрещена стоянка на улице Максима Горького от улицы Полесской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской, на улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.

Также с 23.00 31 декабря 2022 года до 3.00 1 января 2023 года будет запрещено движение по улице Пролетарская гора, улице Максима Горького от улицы Полесской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской, по улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.