В центре Орла ограничат движение в новогоднюю ночь

Фото: Ольга Супонева

В Орле ограничат движение транспорта в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, с 17.00 31 декабря 2022 года до 3.00 1 января 2023 года будет запрещена стоянка на улице Максима Горького от улицы Полесской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской, на улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.

Также с 23.00 31 декабря 2022 года до 3.00 1 января 2023 года будет запрещено движение по улице Пролетарская гора, улице Максима Горького от улицы Полесской до площади Ленина и от площади Ленина до улицы Пионерской, по улице Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора.