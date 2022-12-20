Горсовет Орла принял бюджет на 2023 год

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Сегодня, 20 декабря, на сессии орловского городского Совета депутаты приняли бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024-2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

- Принятию главного финансового документа предшествовала большая работа: он прошел публичные слушания, заседание согласительной комиссии, а также профильного комитета. Мы видим, что он сохранил свою социальную направленность. Убежден, что совместными усилиями мы исполним бюджет, - отметил председатель Орловского городского совета народных депутатов Василий Новиков.

Общий объем доходов городского бюджета на 2023 год составит 10 миллиардов 987 миллионов рублей, расходов – 11 миллиардов 946 миллионов рублей.