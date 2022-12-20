Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

В Орле в тройном ДТП пострадала молодая девушка. Авария произошла вечером 19 декабря на улице Колхозной.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 26-летний водитель автомобиля "Рено Логан", при выезде с улицы Спивака на улицу Колхозную столкнулся с автомобилем "Шевроле Круз" под управлением 24-летней девушки, которая ехала по улице Колхозной со стороны улицы Энгельса. От удара "Шевроле" врезалось в "Шкоду Рапид" под управлением 20-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 24-летняя водитель автомобиля Шевроле получила телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил телесные повреждения.