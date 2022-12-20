Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Орловская область получила новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Автопарк социальных учреждений региона пополнили 84 машины.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По словам главы региона, новый транспорт распределят между образовательными организациями области.

Еще 12 машин скорой помощи и десять школьных автобусов Орловщина получит в первом квартале 2023 года. Такое распоряжение ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.