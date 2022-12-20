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В этом году в Орле не будет новогоднего фейерверка. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в ходе прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.

- На Новый год не будет фейерверка, - написал в комментариях градоначальник.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Орловской области не планируют чрезмерные празднования на Новый год. Праздники организуют за счет внебюджетных средств

Также отметим, что Орел присоединился к акции «Елка желаний». В ее рамках 1 500 детей из областной столицы получат подарки на Новый год. Одним из Дедов Морозов станет и мэр города Орла Юрий Парахин. Он наденет праздничный костюм и бороду.