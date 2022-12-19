Фото: Нина Соколова

Орловец попытался угнать чужие «Жигули» и попал под статью. Планы похитителя не осуществились, потому что, уезжая, он пробил колесо.

28-летний житель областного центра обратил внимание на припаркованную «семерку» у многоэтажки, когда проходил мимо. Он решил угнать отечественную легковушку и сдать на металл. У мужчины получилось пробраться в машину и завести ее. Правда, проехав несколько сотен метров, он пробил колесо. Чужой автомобиль пришлось оставить недалеко от места похищения.

В полицию обратился хозяин машины, как только обнаружил пропажу. Полицейские нашли брошенный автомобиль, а позже задержали воришку.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.