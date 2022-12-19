Фото: пресс-служба правительства Орловской области

На усадьбе Шеншиных в Орловской области появится уличный светодиодный экран. Парк благоустраивают за счет федерального гранта.

Работы на территории усадьбы Шеншиных в деревне Волково Мценского района продолжаются. На объекте уже приняли системы электроснабжения, освещения и видеонаблюдения. Напомним, в прошлом году проект по благоустройству парка победил во всероссийском конкурсе и получил федеральный грант. На работы выделили 56 миллионов рублей, которые должны быть освоены до конца этого года.

Так, на территории усадьбы Шеншиных установят уличный цветной экран с металлоконструкцией, непосредственный производитель оборудования.

По словам руководителя регионального департамента жилищно-коммунального хозяйства Григория Шайкина, процедура определения единственного поставщика обусловлена необходимостью соблюдения сроков реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».