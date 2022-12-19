Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле готовится к открытию новогодняя ярмарка. Павильоны с сувенирами и украшениями начнут работу 23 декабря.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сегодня определились участники новогодней ярмарки, которые представят горожанам большой ассортимент блюд и ремесленных изделий.

У участников ярмарки орловцы смогут приобрести свечи из воска, мыло, органическую косметику, чай, вязаные игрушки, сувениры из дерева и глины, текстильные и вязаные изделия, елочные игрушки в различных техниках, декоративные тарелки с ручной росписью, сувениры из кожи и текстильного папье-маше, из стекла, изделия в технике «канзаши», «декупаж», «орловский спис», статуэтки, значки, бижутерию, светильники и многое другое.

Также на площади Ленина будут работать фудтраки, в которых можно будет отведать горячие напитки, имбирные новогодние пряники, маффины, донаты, корн-доги, вафли, картофель-фри, стейки, сосиски на гриле, овощи-гриль, мороженное, пельмени, сладкую вату, поп-корн, вареную кукурузу, гамбургеры, сэндвичи, моцареллу-гриль, свиные ребрышки-барбекю, блинчики с различными начинками, кесадилью, шаурму, яблочный штрудель, кексы, леденцы, печенье, вафли, шоколад и другие сладости.

Павильоны откроются уже в эту пятницу, 23 декабря, в 16:00. А завершит работу новогодняя ярмарка 15 января.