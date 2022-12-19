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За незаконное предпринимательство жителя Орла оштрафовали на 450 тысяч рублей. Однако полностью выплачивать штраф мужчина не собирался.

Исполнительное производство в отношении орловца находилось в Межрайонном отделении судебных приставов. Уголовный штраф в размере 450 тысяч рублей мужчине назначили за незаконное предпринимательство.

Должник обратился в суд, где ему предоставили рассрочку платежа на три года. Каждая из выплат составила по 12 тысяч рублей. Правда, орловец оплатил лишь часть общей задолженности и совсем перестал вносить платежи.

По информации пресс-службы УФССП России по Орловской области, судебный пристав-исполнитель обратился в суд с представлением о замене должнику штрафа иным видом уголовного наказания. Только после этого, мужчина выплатил задолженность полностью, а исполнительное производство окончено.