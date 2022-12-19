В Орле в ДТП с двумя иномарками пострадала 56-летняя женщина. Авария произошла утром 19 декабря на улице Металлургов.

О происшествии сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области. Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля "Рено Логан" ехал по улице Металлургов в направлении улицы Раздольной и врезался в автомобиль "Тойота РАВ-4", под управлением 56-летнего мужчины, который двигался впереди попутно.

В результате ДТП 56-летняя пассажирка "Тойоты" получила телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение.