Фото: сообщество ВКонтакте команда «Ровеньки» ОГУ им.И.С.Тургенева

Орловская команда «Ровеньки» завоевала серебро Высшей лиги КВН. Финал главной игры сезона состоялся 17 декабря в зале Центрального академического театра Российской Армии.

За чемпионство боролись пять команд: «Ровеньки» из Орла, «Имени меня» из Королева, Сборная МАИ из Москвы, «Доктор Хаусс» из Могилева и «Поэтессы» из Санкт-Петербурга.

По итогам игры чемпионами Высшей лиги КВН стали команды «Имени меня» и «Доктор Хаусс», второе место заняли команды «Ровеньки» и «Поэтессы».

Своими эмоциями от игры орловские КВНщики поделились в сообществе команды «Ровеньки» в ВК. Они отметили, что за шесть лет команда пережила свои взлеты и падения, благодаря чему ее участники росли и совершенствовались.

- В нашей команде, гораздо больше людей: руководители, авторы,администраторы, которые каждый приносит свой вклад в команду и это наша общая победа над собой. Мы чуток больше, чем команда, мы семья. Именно этим составом простые ребята попали в вышку и В ПЕРВЫЙ РАЗ попали в финал, - написали ребята.

По словам КВНщиков, самая главная награда для них - это народная любовь.