Орловские студенты изготавливают полевые печки для бойцов СВО

Фото: сообщество "Орловский реставрационно-строительный техникум" в ВК

Студенты Орловского реставрационно-строительного техникума изготовили 11 разборных универсальных походных печек для участников СВО. Об этом в своих соцсетях сообщил руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

По словам чиновника, печки отправят бойцам в Луганскую область. Самодельные буржуйки предназначены не только для обогрева, но и приготовления еды и просушки вещей в полевых условия.

- Поддержка - вот, что важно в сегодняшнее время. Гордимся нашими защитниками, верим, любим и ждём домой! Мы вместе! Мы с вами!, - написал Алексей Карлов.