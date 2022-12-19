Из Орловской области на передовую отправят чайники и казаны

Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

В Орловской области начали формировать очередную посылку для бойцов СВО. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, для военнослужащих закупают продукты питания - чай, кофе, рыбные и мясные консервы, масло, печенье, пряники, сухари, сгущенка, конфеты, продукты быстрого приготовления, сахар, вода, крупы, мед и многое другое, а также несколько больших казанов и чайников.

- Стараемся сделать жизнь в условиях боевых действий немного комфортнее и теплее, - написал Андрей Клычков.

Ранее из Орловской области в зону СВО передали посылку общим весом почти 2.5 тонн. Военнослужащим доставили генераторы, тепловые пушки, квадрокоптер, тепловизор, болгарку, сварочный аппарат, белые маскировочные сети, утеплитель, бинокли, бензопилы, спальные мешки, печи (буржуйки), тепловые пушки, фонари, гвозди, большая партия термоносков и трусов, стельки, термобелье, перчатки, сигареты, шарфы-хомуты, балаклавы, шапки, предметы личной гигиены и медицинские препараты.