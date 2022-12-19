Фото: Нина Соколова

В Орловской области на строительство и ремонт медучреждений потратят около 15 миллиардов рублей. Большую часть этой суммы составляют средства из федерального бюджета.

План по строительству и капитальному ремонту учреждений здравоохранения на 2023-2027 годы утвердило региональное правительство. Согласно документу, на медучреждения потратят 14,7 миллиардов рублей.

За эту сумму в регионе планируют завершить строительство «Титаника» и детской поликлиники в Ливнах, обустроить посадочную площадку для вертолета санавиации на территории ООКБ, а также отремонтировать лечебный корпус НКМЦ имени Круглой и перинатальный центр.

Вместе с тем запланировано строительство хирургического корпуса в онкодиспансере, инфекционного корпуса больницы Боткина и нового корпуса поликлиники №1 в Орле.