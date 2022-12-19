Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Достройкой орловского «Титаника» займется московская компания. Договор со столичной фирмой ООО «Стрела» заключат до конца года.

Такая информация была озвучена 19 декабря на заседании правительства Орловской области. По словам главы регионального департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексея Субботина, на конкурс было подано 12 заявок. Отбор прошли три фирмы: ООО «Стрела», ООО «Согласие» и ООО «Дирекция строящихся объектов».

Победителем признали ООО «Стрела». Контракт на достройку «Титаника» с подрядчиком планируют заключить до 25 декабря.

Напомним, на предыдущие торги не было подано ни одной заявки. «Титаник» на бульваре Победы начали строить в областной столице еще в 2007 году, но стройка оказалась заморожена и обросла уголовными делами. Губернатор Андрей Клычков предложил решить проблему на федеральном уровне, в прошлом году на объекте побывал Михаил Мишустин. Средства для завершения строительства удалось найти: выделение средств а поддержал Совет Федерации.