Фото: Ольга Супонева

В Орловской области закупают лекарства для льготников на 2023 год. На препараты потратят более 19 миллионов рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". В настоящее время определяются поставщики четырех лекарственных препаротов. Речь идет об "Анастрозоле" (закупка на сумму 5,7 миллионов рублей), комплексе бета-железа [lll] оксигидроксида, сахарозы и крахмала (закупка на сумму 1,4 миллиона рублей), "Вилдаглиптине" (закупка на сумму 9,4 миллиона рублей) и "Руксолитинибе" (закупка на сумму 2,9 миллионов рублей).

Всего на приобретение жизненно важнейших и необходимых лекарственных препаратов потратят около 19,4 миллионов рублей.

Итоги конкурсов станут известны 23 декабря.