Фото районной редакции газеты «Новосильские вести»

Новосильский краеведческий музей отремонтируют в 2023 году. На ремонт учреждения направят 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках ремонта в музее отремонтируют частично разрушенное подвальное помещение, переустроят внутренние помещения и старинную лестницу, а также установят новые окна и двери. Кроме того, выделенные средства позволят оснастить музей современным экспозиционным оборудованием.

Деньги на ремонт музея выделят в рамках национального проекта "Культура". Новосильский проект получил поддержку Министерства культуры РФ: вошел в число муниципальных музеев, которым федеральный центр поможет провести реконструкцию и капитальный ремонт.