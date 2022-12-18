Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Двое орловских школьников отправятся на Северный полюс на атомном ледоколе. Они стали победителями всероссийского просветительского проекта «Ледокол знаний 2023».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в десятидневную научно-образовательную экспедицию на самом мощном атомном ледоколе в мире отправятся выпускница образовательных смен регионального центра «Созвездие Орла» Софья Корягина и учащийся 8-го класса школы №12 имени Героя Советского Союза Ивана Машкарина города Орла Ярослав Воропаев.

Юные орловцы и еще 66 школьников, ставших победителями всероссийского просветительского проекта «Ледокол знаний 2023» преодолеют маршрут Мурманск - Северный полюс - земля Франца-Иосифа - Мурманск летом 2023 года.

- Участники просветительного конкурса прошли интеллектуальные задания, отвечая на максимальное количество вопросов за минимальное время по четырем уровням сложности. Финальным этапом стало творческое задание в формате видеоэссе, тематика которого зависело от выбранного трека, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что ледокол «50 лет Победы» - один из самых больших атомных ледоколов в мире. На нем установлено два ядерных реактора и силовая установка, которая построена специально для использования в водах, покрытых льдом на протяжении всего года.