Фото «Молодой Гвардии Единой России»

Орловской школьнице вручили медаль за спасение человека. Девятиклассница Звягинской средней школы Аня Низамова спасла малолетнюю сестру из горящего дома.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Пожар

в доме многодетной семье из деревни Извеково произошел минувшим летом из-за замыкания электропроводки.

- Я выскочила во двор и увидела, что горит наша летняя кухня. За стенкой была детская комната, где спала младшая сестра Милана. Эта комната тоже начала гореть. Огнем выбило оконные стекла, горели стены, пол. Я забежала туда, схватила Милану в охапку, вынесла на улицу и отдала кому-то из соседей на руки. Потом попросила мужчину-соседа помочь мне вынести из дома тяжелый ящик, где лежали все документы. Вместе успели спасти из огня еще кое-какое имущество, - рассказала школьница газете "Наша жизнь".

За проявленное бесстрашие и спасение жизни Анну пригласили поучаствовать в «Форуме маленьких героев» в Москве, где в числе 25 детей из 12 регионов России наградили медалью «Юный герой».