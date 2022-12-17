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НовостиОбщество17 декабря 2022 8:22

Орловской школьнице вручили медаль за спасение человека

Девятиклассница Звягинской средней школы Аня Низамова спасла малолетнюю сестру из горящего дома
Ирина КАБАНОВА
Фото «Молодой Гвардии Единой России»

Фото «Молодой Гвардии Единой России»

Орловской школьнице вручили медаль за спасение человека. Девятиклассница Звягинской средней школы Аня Низамова спасла малолетнюю сестру из горящего дома.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Пожар

в доме многодетной семье из деревни Извеково произошел минувшим летом из-за замыкания электропроводки.

- Я выскочила во двор и увидела, что горит наша летняя кухня. За стенкой была детская комната, где спала младшая сестра Милана. Эта комната тоже начала гореть. Огнем выбило оконные стекла, горели стены, пол. Я забежала туда, схватила Милану в охапку, вынесла на улицу и отдала кому-то из соседей на руки. Потом попросила мужчину-соседа помочь мне вынести из дома тяжелый ящик, где лежали все документы. Вместе успели спасти из огня еще кое-какое имущество, - рассказала школьница газете "Наша жизнь".

За проявленное бесстрашие и спасение жизни Анну пригласили поучаствовать в «Форуме маленьких героев» в Москве, где в числе 25 детей из 12 регионов России наградили медалью «Юный герой».