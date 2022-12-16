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НовостиСпорт16 декабря 2022 15:48

Орловские спортсмены завоевали три медали в Ижевске

В столице Удмуртии прошли всероссийские соревнования и финал Кубка России по пулевой стрельбе
Алексей СЕРГУНИН
Тренируются спортсмены под руководством Инны Сухановой. Фото ЦСП Орловской области.

Тренируются спортсмены под руководством Инны Сухановой. Фото ЦСП Орловской области.

Орловские спортсмены трижды поднимались на пьедестал почета. Никита Суханов стал лучшим в упражнении МП-60 СС. В упражнении ППП у него третий результат. В активе Даниила Митина серебро в упражнении ППП. Тренируются спортсмены под руководством Инны Сухановой.

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, в Ижевске завершились первенство страны и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Лучший результат среди наших земляков продемонстрировал Илья Суханов. Он выиграл в дисциплинах ППП и МП-60, а также стал вторым в дисциплине МП-60 СС. У Дмитрия Семенчукова серебро в смешанной паре (ВП/ДМ-ПС) и третий результат в личном зачете (ВП/ДМ-60). Елизавета Дмитриева заняла второе место в смешанной паре (ВП/ДМ-ПС).