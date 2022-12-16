Орловские спортсмены завоевали три медали в Ижевске

Тренируются спортсмены под руководством Инны Сухановой. Фото ЦСП Орловской области.

Орловские спортсмены трижды поднимались на пьедестал почета. Никита Суханов стал лучшим в упражнении МП-60 СС. В упражнении ППП у него третий результат. В активе Даниила Митина серебро в упражнении ППП. Тренируются спортсмены под руководством Инны Сухановой.

Как ранее сообщал сайт orel.kp.ru, в Ижевске завершились первенство страны и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Лучший результат среди наших земляков продемонстрировал Илья Суханов. Он выиграл в дисциплинах ППП и МП-60, а также стал вторым в дисциплине МП-60 СС. У Дмитрия Семенчукова серебро в смешанной паре (ВП/ДМ-ПС) и третий результат в личном зачете (ВП/ДМ-60). Елизавета Дмитриева заняла второе место в смешанной паре (ВП/ДМ-ПС).