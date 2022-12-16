Фото: телеграм-канал "Губернатор Клычков"

Орловский губернатор Андрей Клычков побывал в зоне проведения СВО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Доставил очередной груз нашим бойцам в Луганскую область – орловским добровольцам, выполняющим боевые задачи СВО, - написал Андрей Клычков.

Ранее для участвующих в СВО орловских добровольцев собрали почти пять тонн вещей. Для военнослужащих закупили теплые костюмы для танкистов, тепловизоры, ночники, зимнюю одежду, рации, генераторы, печки, тепловые пушки, теплую обувь, берцы, носки, шапки, тактические перчатки, термобелье, инструменты, лопаты, аптечки, медикаменты, газовые плиты, термоодеяла, спальные мешки, сигареты, фонари, сети маскировочные, продукты и многое другое.