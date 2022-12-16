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НовостиОбщество16 декабря 2022 14:43

За два дня жители Орловской области перевели мошенникам более 700 тысяч рублей

По рекомендации лжеработников банка они отправляли деньги на «безопасный» счет
Нина СОКОЛОВА

За два дня жители Орловской области перевели мошенникам более 700 тысяч рублей. По рекомендации лжеработников банка они отправляли деньги на «безопасный» счет.

Один из звонков поступил 62-летнему орловцу. Якобы представители банка сообщили, что произошла утечка данных, а мошенники пытаются оформить на имя мужчины кредит. Доверчивый орловец лично взял кредит и отправился переводить деньги на «безопасный» счет через терминал. К слову, мужчину от необдуманного поступка попытались отговорить работники магазинов, находящихся в одном помещении с терминалом, а затем сообщили о происходящем в полицию. Орловец перестал переводить деньги аферистам только после разговора с правоохранителями, поняв, что его обманули. К тому моменту он успел отправить на «безопасный» счет 30 тысяч рублей.

Еще псевдосотрудники банка дозвонились до жительницы Мценского района. Женщина также оформила кредит и начала переводить на разные карты деньги. В это время домой вернулся ее молодой родственник, которого аферистам также удалось облапошить. В итоге телефонные мошенники получили 705 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по всем фактам возбуждены уголовные дело по статье о мошенничестве.