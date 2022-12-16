За два дня жители Орловской области перевели мошенникам более 700 тысяч рублей. По рекомендации лжеработников банка они отправляли деньги на «безопасный» счет.

Один из звонков поступил 62-летнему орловцу. Якобы представители банка сообщили, что произошла утечка данных, а мошенники пытаются оформить на имя мужчины кредит. Доверчивый орловец лично взял кредит и отправился переводить деньги на «безопасный» счет через терминал. К слову, мужчину от необдуманного поступка попытались отговорить работники магазинов, находящихся в одном помещении с терминалом, а затем сообщили о происходящем в полицию. Орловец перестал переводить деньги аферистам только после разговора с правоохранителями, поняв, что его обманули. К тому моменту он успел отправить на «безопасный» счет 30 тысяч рублей.

Еще псевдосотрудники банка дозвонились до жительницы Мценского района. Женщина также оформила кредит и начала переводить на разные карты деньги. В это время домой вернулся ее молодой родственник, которого аферистам также удалось облапошить. В итоге телефонные мошенники получили 705 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по всем фактам возбуждены уголовные дело по статье о мошенничестве.