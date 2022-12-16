В Орле на ярмарках выходного дня пройдет сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО

В Орле 17 и 18 декабря на ярмарках выходного дня «Хлебосольный выходной» пройдет сбор гуманитарной помощи для российских участников СВО. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Палатки «Своих не бросаем» будут работать с 9:00 до 14:00. В субботу гуманитарную помощь будут собирать на Комсомольской площади, а в воскресенье – на улице Приборостроительной.

В пункт сбора орловцы могут принести предметы личной гигиены, стельки, батарейки, носки, нижнее белье, термобелье, влажные салфетки, сигареты, мыло и продукты питания: тушенка, рыбные консервы, конфеты, сгущенка, сахар, шоколад, чай, кофе и другие продукты с длительным сроком хранения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что за пять недель работы пунктов приема гуманитарной помощи на ярмарках выходного дня удалось собрать 112 тысяч 550 рублей. Помимо денег орловцы передавали бойцам килограммы меда, картошки сала, десятки пар теплых носков, обувь, одежду, предметы гигиены и письма с добрыми пожеланиями.