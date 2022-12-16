Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле 28 и 29 декабря пройдет «Губернаторская елка». На новогоднем мероприятии соберется 1200 детей.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В этом году «Губернаторскую елку» проведут в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН», расположенном по адресу: Кромское шоссе, 4. Там с 10.00 будут работать игровые площадки и творческие мастерские для маленьких орловцев.

В 11.30 детям покажут Новогоднюю праздничную интермедию «Чудеса под Новый год» с участием сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки. В 12.10 начнется спектакль ОГАТ имени И. С. Тургенева «Зачарованный лес». А после него юных орловцев пригласят на праздничный обед и вручат им сладкие подарки.

- «Губернаторская елка» проводится в целях социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, а также поощрения детей, отличившихся в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности, - отметили в пресс-службе регионального правительства.