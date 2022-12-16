Орловскому храму передали частицу Гроба Господня

Фото: храм Гроба Господня в Иерусалиме/портал «Правмир»

Храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на Наугорском кладбище в Орле получил в дар частицу Гроба Господня. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Величайшую из святынь христианства храму передала настоятельница Горненского русского женского монастыря в Иерусалиме игумения Екатерина (Чернышева) вместе с сестрами. Частица Гроба Господня доступна для поклонения орловских верующих ежедневно с 9:00 до 14:00.

- Гроб Господень заключен в кувуклию, которая находится под сводами храма Гроба Господня (Воскресения Христова). В 2016 году в храме проводились реставрационные работы. Тогда с Ложа впервые с 16 века сняли закрывавшую его плиту, заменив ее на новую. Старую же плиту раздробили на части и раздали богомольцам. Так святыня оказалась в Горненском русском женском монастыре, а затем и в Орле, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.