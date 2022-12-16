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Орловцы смогут получить единое пособие на ребенка в январе. Подать заявление можно досрочно.

Об этом сообщает департамент соцзащиты Орловской области. Желающим получить пособие на детей и беременных женщин необходимо написать заявление. Заполнить его можно будет онлайн с 28 декабря на портале "Госуслуги". Оттуда данные будут переданы в Социальный фонд.

- Подать заявление можно будет не только онлайн, но и очно в отделениях Социального фонда или МФЦ с 9 января, - уточнили в региональном департаменте соцзащиты.

Отметим, что форма подачи заявления не влияет на сроки его расммотрения.