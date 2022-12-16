В Орле при пожаре в многоэтажке на Костомаровской погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле при пожаре в многоэтажке погиб мужчина. Вчера вечером на десятом этаже многоквартирного дома на улице Костомаровской загорелась двухкомнатная квартира.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Огонь унес жизнь 54-летнего мужчины. Кроме того, в результате пожара в одной из комнат выгорела мебель. Пожарными из соседних квартир было эвакуировано пять человек.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

- За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 17 раз, из них семь выездов на ликвидацию возгораний и десять выездов на помощь населению, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.