Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

На трассе под Орлом фура насмерть сбила мужчину. Смертельное ДТП произошло поздно вечером 15 декабря на автодороге М-2 "Крым".

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 56-летний водитель автомобиля "Ман FLS" ехал со стороны Москвы в сторону Орла и в районе 330 км дороги сбил 33-летнего пешехода, который шел по проезжей части, попутно движению автомобиля.

В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до прибытия медиков.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 аварий, среди которых одно ДТП с пострадавшим, в результате которого один человек скончался.