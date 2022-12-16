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НовостиПроисшествия16 декабря 2022 7:27

На трассе под Орлом фура насмерть сбила мужчину

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 15 декабря на автодороге М-2 "Крым"
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

На трассе под Орлом фура насмерть сбила мужчину. Смертельное ДТП произошло поздно вечером 15 декабря на автодороге М-2 "Крым".

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 56-летний водитель автомобиля "Ман FLS" ехал со стороны Москвы в сторону Орла и в районе 330 км дороги сбил 33-летнего пешехода, который шел по проезжей части, попутно движению автомобиля.

В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП до прибытия медиков.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 аварий, среди которых одно ДТП с пострадавшим, в результате которого один человек скончался.