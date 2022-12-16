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НовостиОбщество16 декабря 2022 6:56

В орловских больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

Тестирование будут проводить в рамках программы ОМС
Ирина КАБАНОВА
Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В больницах и поликлиниках Орловской области будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы ОМС. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Исследование позволит врачам своевременно поставить диагноз и снизить до минимума риски тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов. Уточняется, что решение о необходимости тестирования на грипп конкретного пациента будет принимать врач.

Напомним, в Орловской области складывается непростая ситуация по гриппу и ОРВИ. Из-за эпидподъема заболевания школы постепенно закрываются на карантин, учащихся переводят на дистанционный формат обучения.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в регионе на карантин закрыли уже 14 школ. На дистант переведены 4 318 школьников.